Napoli: dal 21 al 27 maggio ad Acerra lo spin off del Social world film festival (3)

- In programma, anche un approfondimento sulla storia della commedia all'italiana, con la proiezione nella Sala dei Conti di opere cinematografiche che ne hanno fatto parte, come "Il secondo tragico Fantozzi" di Luciano Salce (mercoledì 23 maggio ore 18), "Scugnizzi" di Nanni Loy (giovedì 24 aggio ore 18), "Il Viaggio di Capitan Fracassa" di Ettore Scola (venerdì 25 maggio ore 18). Tra le iniziative, giovedì alle 18.30, nel Granile del Castello dei Conti, si terrà un salotto letterario con letture dal vivo a cura degli allievi dell'Università del Cinema e intervento degli autori Giuseppe Alessio Nuzzo per "Cinema è sogno – Antologia delle citazioni cinematografiche", Giacomo Pietoso per "Versi acerrani", Tonino Tagliamonte per "Pulecenella da Cerra" e Nicola Pasquino per "Sei ovunque". Spazio anche a mostre artistiche, come la personale d'arte di Cuono Gaglione "60 anni di amore per Acerra" al Granile del Castello dei Conti, la fotografica di autori dell'Associazione fotografi acerrani professionisti e giovani studenti del Liceo Bruno Munari al Parco Urbano, la mostra "Foto e Poesie" a cura dell'associazione "Colorando i peniseri" ai Giardini del Castello dei Conti, la mostra fotografica "La neve ad Acerra" di Sabatino Maisto al Castello dei Conti. (Ren)