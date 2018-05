Napoli: domani la prima edizione del gala "Vesuvio d'oro" per le periferie

- Domani, alle ore 19.30, presso il Cineteatro Pierrot di Ponticelli, a Napoli, si terrà la prima edizione del gala "Vesuvio d'oro", la manifestazione promossa da Fisiomedical Consulting, che quest'anno celebra i 15 anni di attività, e Nippon Club, società sportiva che opera sul territorio napoletano contribuendo allo sviluppo sportivo e sociale delle nuove generazioni, per premiare chi in questi anni ha saputo dimostrare vicinanza alle periferie napoletane, ai loro abitanti e alle loro istanze attraverso lo sport, il terzo settore, il giornalismo, lo spettacolo e i più svariati ambiti di competenza. Tra gli ospiti, i Foja, Francesco Paolantoni, Pasquale Palma, i Sud 58, Floriana De Martino e Domenico Pinelli. Tra i premiati, grandi campioni dello sport come gli olimpionici Igor Cassina, Pino Maddaloni, Sandro Cuomo, Davide Tizzano, Claudio Pollio, uomini della Chiesa e del territorio come don Luigi Merola e don Tonino Palmese. Alla serata, condotta da Mariù Adamo, presentatrice del format televisivo Mattina 9, interverranno rappresentanti delle istituzioni e artisti che hanno condiviso il messaggio del premio. "Sport, welfare e cultura sono elementi indispensabili, in grado di impedire l'insorgere di fenomeni come il bullismo, le baby gang, la dispersione scolastica, la violenza sulle donne e l'emarginazione sociale", ha spiegato Gennaro Parlati, organizzatore del gala e direttore generale della Fisiomedical Consulting, per il quale: "Siamo certi che i buoni esempi che premieremo per le loro gesta saranno un invito su come essere per diventare cittadini protagonisti. È soprattutto in quei quartieri di periferia, fin troppo degradati e abbandonati, che l'emulazione di gesta positive può indicare la strada da seguire ai nostri giovani, relegati nei confini invisibili delle nostre città. Proprio per questo motivo riveste grande importanza simbolica la scelta di celebrare il gala nel cuore di Ponticelli". (Ren)