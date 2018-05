Campania: sindaco di Acerra (Na) chiede a De Luca riunione urgente su vertenza "La Doria"

- Il sindaco e il presidente del consiglio comunale di Acerra, nel napoletano, Raffaele Lettieri e Andrea Piatto, hanno incontrato questa mattina, nella casa comunale, i dipendenti dello stabilimento "La Doria" di Acerra. Il primo cittadino, al termine dell'incontro, ha richiesto al presidente della Regione Campania De Luca la convocazione di una riunione urgente insieme ai rappresentanti dell'Ente locale per condividere un percorso istituzionale che miri al mantenimento ad Acerra ed in Campania delle lavorazioni, e scongiurare così il trasferimento a Parma con grande danno economico e di immagine per un territorio già in crisi complessa. Recentemente sulla vertenza dei lavoratori "La Doria" di Acerra, il consiglio comunale, a cui si è associato con una lettera anche il Vescovo Mons. Antonio Di Donna, ha chiesto la convocazione di un tavolo all'assessore regionale alle Attività produttive e a quello al Lavoro, alla presenza delle organizzazioni sindacali regionali e locali, rendendosi pronto ad assumere tutte le iniziative di competenza locale a sostegno del sito produttivo di Acerra.(Ren)