Napoli: Marciano (Pd), e' emblematico che contratto di governo si discuta a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da settanta giorni le forze sovraniste e populiste stanno cercando di dare vita ad un Governo e stanno ancora lavorando alla scrittura di accordi di cui si discute a Milano, un dato emblematico. Se fossi stato nel M5S, avrei preteso che il contratto venisse discusso e firmato nel Sud". E' quanto ha affermato il consigliere regionale del Pd Antonio Marciano, Questore alle finanze del Consiglio regionale della Campania, nel corso dell'intervista, realizzata nello Studio TV Digitale del Consiglio Regionale della Campania, dalla giornalista Gabriella Peluso, responsabile dell'Ufficio Stampa, per "CRC TV". "L'Europa ci richiama alla responsabilità, non possiamo perdere tempo perché ci sono scadenze importanti, a giugno il Consiglio Europeo sull'immigrazione, e sull'economia non possiamo presentarci con slogan e programmi irrealizzabili" – ha detto l'esponente del Pd – che ha concluso: "l'auspicio è che M5S e Lega cessino la campagna elettorale e dimostrino di saper dare vita ad un Governo, cosa che, ad oggi, non è avvenuta".(Ren)