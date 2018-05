Napoli: Borriello (Lega in Campania), partecipiamo al corteo di domani nel quartiere Vasto

- La Lega, si schiera dalla parte delle associazioni e dei comitati per la tutela e il decoro della zona di piazza Garibaldi a Napoli. Ad inizio mese ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica sul degrado e il pericolo per la sicurezza pubblica. Nella denunzia, a firma della segretaria cittadina della Lega, avv. Simona Sapignoli e della responsabile per l'Immigrazione, avv. Rosanna Ruscito, sono state evidenziate gravissime irregolarità in materia di locazioni, somministrazioni di alcolici, occupazione abusiva di suolo pubblico, disturbo alla quiete pubblica, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione. Domani, 17 maggio, alle ore 19:00, con una delegazione dei dirigenti cittadini e regionali, la Lega parteciperà alla manifestazione indetta dai residenti per sensibilizzare l'opinione pubblica a fronte dei crescenti fatti criminosi, perpetrati dalla popolazione di extracomunitari presenti nel quartiere. (segue) (Ren)