Campania: Marciano (Pd): partito ha bisogno di riflettere a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd deve provare a fermarsi a riflettere a lungo. Abbiamo corso troppo, abbiamo attraversato stagioni di congressi veloci, non ci siamo soffermati sufficientemente a riflettere sul risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre, sui risultati delle amministrative, che ci hanno visto perdere in città importanti, come Torino, Roma e Napoli, e sull'ultimo voto del 4 marzo, per comprendere le radici profonde dei motivi dello scollamento tra una grande forza politica popolare e riformista come il Pd e fasce larghe della società". E' quanto ha affermato il consigliere regionale del Pd Antonio Marciano, questore alle finanze del Consiglio regionale della Campania, nel corso dell'intervista, realizzata nello Studio TV Digitale del Consiglio Regionale della Campania, dalla giornalista Gabriella Peluso, responsabile dell'Ufficio Stampa, per "CRC TV". (segue) (Ren)