Campania: Di Scala (FI), estendere sistema ITS anche a trasporto marittimo e su ferro

- La Regione acquisterà a breve traghetti ed aliscafi per il traposto marittimo in Campania. A renderlo noto è la Presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala (FI), a margine dell'audizione dei vertici regionali, delle società di trasporto pubblico e delle rappresentanze sindacali del settore del trasporto pubblico locale. "E' una buona notizia – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia – che speriamo vada a sommarsi a quella per la quale ho convocato l'audizione di oggi: l'attuazione del programma del sistema di bigliettazione e monitoraggio della mobilità campana, per oltre 30 milioni di euro di fondi europei, Intelligent Transport System". "Un sistema all'avanguardia che consentirà, oltre alla bigliettazione sui mezzi di trasporto, anche il monitoraggio del flusso passeggeri, i tempi di percorrenza e dunque la rilevazione in tempo reale di eventuali ritardi o disfunzioni". "Riservato per ora solo ai mezzi su gomma – prosegue la Consigliera Di Scala – lavoreremo perché venga esteso anche al trasporto marittimo su ferro in una logica di sistema davvero integrato", ha concluso Di Scala.(Ren)