Campania: Confcooperative habitat, eletto il nuovo consiglio (2)

- Cuore dell’assemblea è stato il workshop “La riqualificazione urbana tra sostenibilità e resilienza”. Sul tema hanno portato il loro contributo il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica ed il neo consigliere Michele Barbato, che ha illustrato il progetto del gruppo di lavoro di Confcooperative Habitat Campania "Borgo Serrone, Comunity Social Housing, Hospitality". Al centro del progetto la rinascita di Borgo Serrone di Sant’Arsenio a partire dall’esperienza delle cooperative di comunità. Che si debba ripartire dai borghi, quali espressione di tradizione e cultura, lo ha sottolineato Tino Iannuzzi, relatore della legge Piccola Grande Italia e Vicepresidente VIII Commissione Camera dei Deputati. Iannuzzi ha rimarcato l’urgenza di mettere al centro il territorio, sperimentando sistemi innovativi di accoglienza e di sviluppo. Per Pasquale Caprio, presidente dell'Ordine degli architetti della provincia di Salerno parlare di riqualificazione significa anche partire dall’assunto che la differenza tra centro e periferia è ormai marginale. Un sollecito alle istituzioni ad investire nell’edilizia sociale ed a procedere alla rapida convocazione delle cooperative rispetto alla graduatoria definita per la consegna delle aree nei Comparti Peep ex legge 167/62 è venuto da Aldo Carbone, vice presidente Agci Campania. A questo proposito Domenico De Maio, assessore all’Urbanistica del comune di Salerno, ha garantito la veloce ripresa del lavoro nelle aree dedicate all’edilizia sociale e la nascita all’interno del comune di una task force che si confronterà con il mondo della cooperazione in quella cabina di regia, già proposta e sollecitata dal presidente Gesummaria. (Ren)