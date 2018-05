Caserta: sottufficiale addetto alla contabilità indagato per truffa all'amministrazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Compagnia di Capua, nel casertano, coordinati dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli, stanno conducendo un'articolata attività d'indagine dal gennaio 2018 che ha fatto emergere, con riserva di ulteriori accertamenti ancora in corso, una presunta truffa a danno dell'amministrazione militare, posta in essere attraverso un uso distorto dei meccanismi contabili da un sottufficiale addetto alla contabilità presso il 17esimo Rav "Acqui" di Capua che si sarebbe attribuito indebitamente cospicue somme di denaro. A darne notizia, attraverso un comunicato stampa, è stato il procuratore militare del Tribunale militare di Napoli, Lucio Molinari. Nello specifico, come emerso dalle indagini, il militare, attualmente indagato, avrebbe continuato nel tempo a disporre accreditamenti stipendiali destinati formalmente a militari Vfp che avevano prestato servizio presso il Rav di Capua, risultati poi già da tempo congedati e inconsapevoli della condotta dell'indagato. Secondo gli investigatori, gli stipendi sarebbero stati deviati su Iban diversi da quelli forniti a tempo debito dai militari in servizio, tutti riconducibili al sottufficiale. (segue) (Ren)