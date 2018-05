Napoli: Nonno, alle Terme di Agnano evidenziata incapacità amministrativa della giunta

- "Ciò che sta accadendo al complesso delle Terme di Agnano è identificativo della palese incapacità dell'amministrazione comunale di Napoli di produrre una qualsivoglia iniziativa di sviluppo per la città. Se non si tratta di spazi da affidare ai teppisti dei centri sociali i progetti vengono lasciati naufragare". È quanto dichiarato in una nota dal consigliere comunale di Napoli Marco Nonno. "La vertenza avviata dalla società privata che ha gestito fino a poco tempo fa il complesso, con relativa richiesta milionaria di risarcimento danni nei confronti della partecipata del Comune di Napoli "Terme di Agnano Spa", certifica, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la totale impreparazione di questa amministrazione, caduta ormai in un profondo baratro politico, amministrativo e morale. La partecipata del Comune di Napoli qualche anno fa ha deciso di affidare a privati, attraverso un bando pubblico, la gestione dell'intero complesso termale e di tutti i suoi asset senza però, a quanto si evince dai quotidiani, rispettare gli impegni presi e sanciti nello stesso bando di gara. Ora il complesso è oggetto di una vertenza legale che potrebbe ricadere sulle spalle dei contribuenti, con annessi danni alla fruibilità della struttura ed all'intero indotto. Se si decide di aprire a forze private, le si deve anche mettere nelle condizioni burocratiche e normative di operare, senza essere negligenti come in questo caso" ha concluso il consigliere comunale di Napoli.(Ren)