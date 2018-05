Napoli: Borriello (Lega in Campania), partecipiamo al corteo di domani nel quartiere Vasto (2)

- "Abbiamo presentato in procura un esposto denuncia dettagliato e, su segnalazione dei residenti, individuato nella zona comprensiva tra il Vasto e Porta Capuana, l'area maggiormente esposta – ha spiegato Giancarlo Borriello, portavoce regionale della Lega – Domani, pur rispettando l'autonomia dei comitati e delle associazioni, parteciperemo alla manifestazione che partirà da porta Nolana, alla volta del Vasto. Un atto dovuto, di solidarietà, non solo a parole, ma con azioni concrete come stiamo portando avanti, seppur tra mille avversità, da qualche anno. La Lega ci mette la faccia – continua il dirigente del Carroccio - e porta in parlamento il disagio dei residenti, grazie alla sensibilità dell'onorevole Gianluca Cantalamessa che ha preparato interrogazione parlamentare. Noi ci mettiamo la faccia. Noi ci mettiamo l'impegno, con coerenza, da ormai due anni. Troppo poco è stato fatto. Vogliamo risposte serie e significative. Non è più possibile invocare la pazienza dei cittadini. Lo Stato deve dare risposte, altrimenti, dichiarare che abdica in favore dello straniero", ha concluso Borriello. (Ren)