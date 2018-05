Comunali: Gallo (M5S), si riconvochi commissione elettorale a Torre Del Greco (2)

- Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle questa mattina ha inviato una lettera al commissario prefettizio di Torre del Greco, Giacomo Barbato, per chiedere di riconvocare con urgenza la commissione elettorale "per procedere alla rideterminazione di questa scellerata decisione che getta gravi ombre sul voto del 10 giugno". Gallo annuncia che si rivolgerà "a tutte le istituzioni competenti per evitare questo scempio. Non è solo il Movimento 5 Stelle a contestare il metodo di selezione per nomina diretta degli scrutatori ma, come noi, tante altre forze politiche, compreso il commissario Barbato ritengono che l'estrazione a sorteggio possa essere l'unico metodo di scelta possibile degli scrutatori per evitare qualsiasi inquinamento del voto". (Ren)