Napoli: proposte dei Verdi sulla ‘movida’, coinvolgere residenti ed esercenti

- "Nell'immediato si proroghi l'ordinanza sulla movida, integrandola magari con alcune indicazioni suggerite da residenti ed esercenti, ma, nel lungo periodo, si pensi a favorire la delocalizzazione verso altre zone della città, a cominciare dal Centro direzionale che, di sera e di notte, potrebbe trasformarsi in una sorta di cittadella della movida completamente pedonalizzata con una disponibilità enorme di parcheggi sotterranei". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, e Maria Caniglia, consigliera comunale di Ce simme sfasteriati, per i quali "sulla movida sarebbe necessario avere un tavolo sempre aperto con tutte le parti in causa, anche per apportare continue modifiche in base alle esigenze che sorgono e che, magari, rendono inadeguati provvedimenti che prima erano adeguati"."E' per questo che continuiamo a chiedere al sindaco de Magistris di conferire una delega ad hoc per far sì che ci siano persone che si occupano, quotidianamente, della movida" hanno aggiunto Gaudini e Caniglia ribadendo la loro "disponibilità a occuparsene sin da subito".(Ren)