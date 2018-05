Napoli: domani la seconda tappa del progetto di prevenzione del Corecom Campania sul cyberbullismo

- Domani alle ore 10 all'Istituto Comprensivo Statale "72° Palasciano di Pianura, a Napoli, si terrà la seconda tappa del progetto di prevenzione @scuolasenzabulli predisposto da Comitato regionale della Campania per le comunicazioni, con un forum incentrato sulla prevenzione per combattere il cyberbullismo. "Bambini e adolescenti - ha spiegato Domenico Falco, presidente del Corecom Campania - trascorrono ogni giorno molto tempo online e per questo motivo gli episodi di cyberbullismo sono cresciuti esponenzialmente, come rileva da alcuni anni anche il Centro nazionale di ascolto di Telefono Azzurro. Il progetto @scuolasenzabulli si rivolge alla prima generazione di ragazzi per i quali i personal devices non sono considerati un mero strumento di comunicazione, ma una vera e propria estensione di sé". "L'obiettivo è agire con un set di strumenti/interventi che da un lato fornisca un comune terreno di comprensione e analisi degli usi aggressivi del web, dall'altro possa affiancare gli insegnanti attraverso focus di approfondimento con l'ausilio di testimonial - ha aggiunto Falco - per costruire, insieme ai ragazzi, percorsi e azioni che prevengano il rischio o comunque ridimensioni progressivamente gli esiti negativi di situazioni critiche già in essere ma non ancora individuate, o non valutate in tutta la loro potenziale gravità". (segue) (Ren)