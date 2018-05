Universiadi: Cesaro (Fi), preoccupa silenzio su accoglienza atleti

- "Il silenzio calato sul nodo irrisolto dell'accoglienza da riservare agli atleti delle Universiadi 2019 non può non preoccupare: da quando l'11 maggio scorso abbiamo rilanciato nuovamente la proposta di alloggiare gli atleti delle Universiadi 2019 nel Real Albergo dei Poveri, il problema sembrerebbe essere sparito completamente dall'agenda". Così, il presidente del gruppo di Forza Italia del consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "E' un tema centrale - ha sottolineato Cesaro - che intendiamo rilanciare con forza perché i tempi stringono e, tramontata l'idea delle navi attraccate al porto di Napoli, non vorremmo che alla fine dei giochi ci ritrovassimo con un pugno di baracche in mano e null'altro". "Il nostro auspicio è che si faccia presto e bene, e la scelta del "Real Albergo dei Poveri" ci sembra, allo stato, la più ragionevole e praticabile: questo straordinario complesso architettonico può degnamente ospitare gli atleti, si trova in un'area centrale e ben collegata e la sua ristrutturazione consentirebbe alla città, al termine dei giochi olimpici universitari, di poter fruire, per scopi culturali o altro, di una risorsa a dir poco prestigiosa", ha concluso il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)