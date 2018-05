Napoli: al via lavori di messa in sicurezza in alcune scuole cittadine (2)

- Sono stati, perciò, redatti e finanziati progetti per le seguenti scuole: 4° Circolo "Maria Cristina Di Savoia" ; I.C.S "Giuseppe Fiorelli; I.C.S. "Della Valle"; I.C. "Caduti del Moricino"- plesso Caduti di via Fani; I.C. 9 "Cuoco - Schipa"- plesso Cairoli; I.C. "D'Aosta- Scura"- plesso Paisiello; Scuola dell'Infanzia "F. Girardi"- 3°Circolo Comunale; I.C. "Novaro - Cavour"- plesso Cavour; I.C. "Scuduillo-Salvemini"- plesso Scudillo,; I.C. 26° "Imbriani"- plesso Borrelli; I.C. "Ruggiero Bonghi"- plesso Quattro Giornate; I.C. "Bovio - Colletta" - plesso Colletta; 13° C.D. "S.I. di Loyola"; I.C.S. "Cesare Pavese"; I.C.S. "Sabatino Minucci"; 55° C.D. "Pisciscelli"; 68° Circolo Scuola Materna- plesso Santa Rosa Vecchio; I.C. 47° "Sarria - Monti"; 48° C.D. "Madre Claudia Russo; I.C. 51° "Oriani-Guarino"- Edificio Nuovo; I.C. 51° "Oriani-Guarino"- Succursale via Aquino; I.C. "Radice-Sanzio-Ammaturo"- plesso Selva Cafaro; I.C. "Nazareth"- plesso Guantai; I.C. 43 "Tasso - S. Gaetano"- plesso Madonna delle Grazie; I.C. "Kennedy"- plesso Cervi 2; I.C. 72° "Palasciano"- plesso Nuovo Edificio; 33° Circolo Didattico - plesso Risorgimento; I.C. 91° "Minniti"- plesso Tito Minniti; I.C. 53° "Gigante- Neghelli"- plesso Viviani. "Oggi approviamo la seconda azione messa in campo con Patto per Napoli dopo quella relativa al rinnovo dei certificati prevenzioni incendi su cui nel 2017 sono stati investiti oltre 2 milioni di Euro. Non è la conclusione, ma l'inizio di un percorso che prevederà, poi, verifiche per la vulnerabilità sismica degli edifici e successivamente ulteriori progetti di miglioramento e riqualificazione" così l'assessore Palmieri. (Ren)