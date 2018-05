Napoli: M5S, basta logiche potere per scelta scrutatori a Torre del Greco

- "Voglio ringraziare il commissario prefettizio di Torre del Greco, Giacomo Barbato, per gli sforzi compiuti in commissione elettorale, dove si è battuto per far sì che si scegliesse il criterio di sorteggio per gli scrutatori. Il commissario ha voluto incontrarmi subito dopo la lettera inviata per chiedere che si convocasse una nuova commissione ma, considerando la legge vigente, non avremmo ottenuto più del numero dei sorteggi promossi dal commissario. Allo stato, ci troviamo a subire la scelta di due ex consiglieri, uno dei quali candidato al Consiglio comunale nelle liste a sostegno di Giovanni Palomba, che creano un evidente danno alla comunità gettando ombre sul voto del 10 giugno. Voglio ricordare che il Movimento 5 Stelle si è battuto in parlamento per cambiare, già nella scorsa legislatura, l'impostazione di legge che permette la nomina diretta degli scrutatori. Oggi, abbiamo i numeri in parlamento per cambiare questa legge ed impedire che la città e i cittadini siano sotto scacco di giochi di potere nei nostri Comuni". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo, in merito alla scelta degli scrutatori in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Sul tema è intervenuto anche il candidato sindaco del M5S di Torre del Greco, Luigi Sanguigno: "Mi spiace constatare che alcune forze politiche si presentino ai cittadini perseguendo ancora logiche feudali ed arcaiche, laddove la città necessità di progresso e modernità. Tali atteggiamenti dimostrano solo insicurezza ed impotenza davanti a cambiamenti inevitabili perché siamo tutti stanchi di essere raggirati”.(Ren)