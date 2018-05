Napoli: dal 21 al 27 maggio ad Acerra lo spin off del Social world film festival (2)

- Martedì sera, alle 20, al Cinema Teatro Italia si terrà il Gala di inaugurazione presentato da Fabrizio Nevola con l'esibizione del gruppo La Maschera e la proiezione del film "I Peggiori" alla presenza del regista Vincenzo Alfieri e di parte del cast. Sabato dalle 19 tornerà il Cinebus con street casting alla ricerca dei nuovi volti del cinema, tv e pubblicità in un tricamper allestito a cura di Università del Cinema, Agenzia cinematografica Pm5 Talent, Paradise Pictures in collaborazione con T&D Angeloni. La sera si terrà lo show di Pasquale Palma di "Made in Sud". La giornata di domenica 27 maggio verrà aperta dall'incontro sulla recitazione con Leo Gullotta e si concluderà con il Gran gala di premiazione presentato dall'attore Fabrizio Nevola e la consegna del Castello dei Conti alla città con il consueto taglio del nastro. Prenderanno parte alla cerimonia, oltre ad Ornella Muti e Leo Gullotta, anche le madrine di questa edizione Angela e Marianna Fontana, e Francesco Montanari, Gianfranco Gallo, Salvatore Misticone, Massimiliano Rossi, Gianluca Di Gennaro, Denise Capezza, Pio Luigi Piscicelli e i protagonisti di film, trasmissioni e serie tra cui "Benvenuti al Sud", "Braccialetti Rossi", "Gomorra – La serie", "Made in Sud" e "Un Posto al Sole". Sarà dato spazio alla musica con le esibizioni musicali e le premiazioni dei Foja, Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino accompagnati dal chitarrista Ernesto Nobili. (segue) (Ren)