Campania: Beneduce (Fi), la giostra dei medici di pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A leggere gli avvisi pubblici per il conferimento incarichi dirigenziali nei presidi ospedalieri regionali sembrerebbe che finalmente la riorganizzazione aziendale è iniziata, invece è una sorta di giostra che gira su se stessa". Lo ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia, per la quale "la realtà è che sono sempre gli stessi medici a partecipare agli avvisi pubblici a seconda del gradimento delle sedi vacanti. Financhè l'Ospedale del Mare è diventato un avamposto per tutti i medici che sono in presidi ritenuti sedi disagiate o lontani dalla propria residenza". "In Campania mancano i medici, i Pronto Soccorso sono svuotati e la situazione è destinata a peggiorare considerato l'accesso a numero chiuso delle facoltà di Medicina e la fuga all'estero anche per studiare e specializzarsi", ha specificato la Beneduce. "In uno scenario di evidente difficoltà non si comprende come il commissario De Luca possa pensare che vengano attuati i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (Pacc) – ha continuato la consigliera – forse togliendo i medici dai Pronto Soccorso? Senza considerare che il personale medico deve svolgere le attività di erogazione dei Pacc nelle Unità di cure primarie che non sono ancora state istituite". "Insomma si sta verificando un vero e proprio scollamento tra gli atti prodotti da Giunta, Commissario e Direttori generali e quelle che sono le condizioni reali del sistema sanitario regionale creando nei cittadini aspettative di cure che non potranno mai essere soddisfatte, ripeto per mancanza di personale, di strutture e strumentazioni adeguate", ha concluso Beneduce. (Ren)