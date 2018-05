Campania: Zinzi (Commissione Terra dei Fuochi), impegno condiviso con Invitalia per Cava Monti

- La III Commissione speciale "Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie", presieduta dal consigliere regionale campano Gianpiero Zinzi, si è riunita questa mattina per un focus sulla "Messa in sicurezza permanente della Cava Monti, in tenimento di Maddaloni". Alla presenza del responsabile dell'area Competitività e Infrastrutture dell'Agenzia nazionale Invitalia Giovanni Portaluri, del dirigente dell'Uod Bonifiche della giunta regionale campana Angelo Ferraro, di Legambiente Campania e del funzionario del comune di Maddaloni Orazio Gnarra, sono stati analizzati gli interventi a breve e medio-lungo termine da realizzare sulla base dell'accordo sottoscritto da comune e Regione lo scorso 7 maggio. "Ringraziamo Invitalia per la partecipazione all'audizione. Una presenza niente affatto scontata e soprattutto preziosa, perché per la prima volta ci ha consentito di avere risposte ad interrogativi ancora che a distanza di mesi erano rimasti aperti, come ad esempio quello relativo alle procedure che saranno adottate", ha dichiarato il presidente Zinzi. "L'audizione - ha proseguito Zinzi - ha fornito l'occasione per mettere attorno ad un tavolo giunta regionale, Invitalia, comune ed avviare un dialogo unitario. L'accordo stipulato tra comune e Regione costituisce senza dubbio un passo in avanti, ma non basta. La futura amministrazione comunale a Maddaloni avrà dinanzi a sé una sfida importante". "Al tavolo di oggi abbiamo strappato un impegno condiviso tra Regione e Invitalia a tornare in audizione al termine delle indagini integrative e fornire in quella sede tempi certi sull'avvio delle opere di messa in sicurezza", ha concluso. (Ren)