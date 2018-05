Caserta: sottufficiale addetto alla contabilità indagato per truffa all'amministrazione militare (2)

- L'attività investigativa, svolta con l'ausilio di una commissione di esperti contabili del Cuse di Roma, ha permesso di quantificare, secondo un primo calcolo approssimativo, un danno di poco inferiore a 100mila euro. Successive perquisizioni sia nell'abitazione che nell'ufficio del sottufficiale hanno permesso di rinvenire poi copiosa e significativa documentazione bancaria, nonché ulteriori e numerosi Iban sempre riconducibili all'indagato, sospeso per un anno per l'ipotesi di truffa militare continuata pluriaggravata, con ordinanza applicativa dell'8 maggio 2018, confermata in seguito all'udienza camerale dell'11 maggio, dove l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato solo spontanee dichiarazioni confessorie. L'indagine, nelle more, sta proseguendo, estendendo l'accertamento almeno all'ultimo decennio. (Ren)