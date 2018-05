Napoli: individuata vasta area nel territorio di Acerra adibita a deposito di auto e moto

- E’ stata anche sequestrata, per smaltimento illecito di rifiuti, un’area di 10.000mq sulla quale erano custodite 400 auto e 80 ciclomotori. La struttura, autorizzata fino ad alcuni anni fa quale depositeria, è stata trasformata in un’autodemolizione abusiva e, pertanto, i gestori venivano denunciati anche per inquinamento del suolo. I risultati, seppur ancora parziali in quanto l’attività di controllo è ancora in corso, sono il frutto della modalità operativa di contrasto, promossa dall’Incaricato e approvata dai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica di Napoli e Caserta, basata su azioni coordinate di controllo del territorio alle quali concorrono, con l’ Esercito e le Forze dell’Ordine, anche le Polizie Locali. (segue) (Ren)