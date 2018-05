Roma: polizia tedesca consegna latitante ai colleghi italiani dopo indagine interforze

- Il latitante Krebs Andreas nato ad Augsburg (Germania) accusato dell'omicidio volontario di Neiviller Massimo, avvenuto in Cellole (CE) a dicembre 2016 e , arrestato e successivamente evasione, e’ stato consegnato dalla polizia tedesca ai colleghi italiani presso lo scalo romano di Fiumicino. L’operazione e’ stata condotta dai militari dell'aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca (CE), unitamente a personale dell'Ufficio Polizia di Frontiera dello scalo aeroportuale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Krebs Andreas, già tratto in arresto dai Carabinieri dopo l'omicidio e successivamente resosi latitante evadendo dagli arresti domiciliari, veniva localizzato e catturato dalla polizia tedesca ad Egeln (Germania) il 31 luglio 2017, in esecuzione al mandato di arresto europeo. (segue) (Ren)