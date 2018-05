Giornalisti: Odg Campania, ancora tagli ai danni dei collaboratori del Mattino. Siamo al loro fianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ordine dei giornalisti della Campania è al fianco dei numerosissimi collaboratori del quotidiano Il Mattino che stanno subendo in queste ore l'ennesimo taglio ai compensi. Un rito inaccettabile che si ripete a distanza di pochi mesi rispetto ad una notevole quantità e qualità di articoli prodotti in tutta la Campania. In tanti obbligati a firmare nuove condizioni sempre più peggiorative per non essere definitivamente tagliati". Lo ha affermato in una nota il presidente dell'OdG Campania Ottavio Lucarelli.(Ren)