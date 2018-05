Roma: polizia tedesca consegna latitante ai colleghi italiani dopo indagine interforze (2)

- La sua localizzazione di Krebs Andreas fu possibile grazie ad una meticolosa attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e condotta dal Nucleo operativo della Compagnia di Sessa Aurunca in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l'esperto per la sicurezza in Germania. Ieri sera, al termine dell'iter per l'estradizione, l'aereo proveniente da Berlino che trasportava il Krebs Andreas unitamente a funzionari dell'Interpol atterrava a Fiumicino, ove al latitante veniva notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere prima del suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano, ove rimarrà associato in attesa di giudizio. (Ren)