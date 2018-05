Governo: Laboccetta (Polo Sud), fino a quando Di Maio abuserà della nostra pazienza?

- "Salvini è certamente un uomo coraggioso e si sta impegnando in un'impresa titanica, ma sicuramente ci vuole una grande dose di incoscienza per realizzare un accordo serio con un soggetto come Di Maio, personaggetto che cambia un'idea al giorno a secondo delle sue convenienze. Un uomo senza valori e principi. Un mero prodotto del palazzo. Un uomo senza anima. Ottimo manichino per i grandi magazzini. Salvini, però, vuole andare fino in fondo, animato da una pazienza certosina.Caro Di Maio fino a quando dovremo pazientare? La vedo sempre più complicata e comunque auguriamoci che nelle prossime ore possa suonare il gong di questa noiosa telenovela". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento di opinione Polo Sud. (Ren)