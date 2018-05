Napoli: sabato alla Galleria Borbonica le celebrazioni per il 53esimo anniversario della onlus Telefono amico Napoli

- Sabato 19 maggio, alle ore 19, la Galleria Borbonica di Napoli ospiterà l'evento ufficiale di celebrazione del 53esimo anno di attività del Telefono Amico Napoli​, organizzazione non lucrativa di utilità sociale che, dal maggio 1965, offre un servizio di ascolto anonimo per le persone che vivono momenti di difficoltà. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ciascuno verso l'ascolto, diffondendone la cultura, facilitando l'espressione delle proprie emozioni al fine di creare un 'ben essere' propedeutico all'accoglienza di chi vive un momento di fragilità e disorientamento, ma anche si renda capace di recuperare in sé energie e risorse accantonate. Il titolo dell'incontro è liberamente tratto dal libro di Rita Scarpelli "È passato" ed è un omaggio alla sua autrice: l'evento del 19 maggio sarà arricchito dalla presenza dell'attrice Monica Palomby​, della cantante Marta Giordano​ e del chitarrista Marco Errico. (Ren)