Napoli: Borrelli (Verdi), a San Sebatiano la Festa del pane per combattere l'obesità (2)

- Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente regionale dell'Unipan, Domenico Filosa, e il presidente provinciale della stessa associazione, Peppe Pappaceno, il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Salvatore Sannino, Giuseppina D'Alessio, direttrice artistica della manifestazione, Mario Del Buono, responsabile Lesasse, multinazionale dei lieviti naturali, Pasquale Imparato, produttore di pomodori, Domenico Polselli, produttori di farine, e Mariagrazia Volpe, ricercatrice del Cnr, che ha ricordato "i risultati delle ricerche in atto sul pane prodotto con l'acqua di mare". "Ci sono ormai studi approfonditi, di cui s'è discusso in incontri internazionali e che sono ospitati in riviste scientifiche, che confermano le qualità del pane prodotto con l'acqua di mare che è naturalmente ricco di potassio, magnesio, calcio e iodio, oltre a essere un ottimo antiossidante" ha aggiunto la ricercatrice del Cnr ricordando che "fin dal Medioevo si hanno testimonianze di alimenti preparati con acqua marina al posto del sale e che l'uso dell'acqua di mare ha un duplice vantaggio è indicata per chi deve seguire una dieta povera di sodio e consente di arricchire in componenti importanti la dieta". "San Sebastiano si candida ad essere la capitale italiana del pane anche perché, grazie alla Regione Campania, abbiamo ottenuto un finanziamento di un milione e mezzo di euro per realizzare la Casa del Pane nell' ex Villa di un boss dove faremo anche formazione per giovani al fine di introdurli nel mondo del lavoro" ha detto il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio. (Ren)