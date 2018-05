Sanita’: Ciarambino (M5S), su specialisti in prestazione aggiuntiva c’e’ dietrofront dopo la nostra denuncia (2)

- “Nella sua volontà di modificare quell’atto vergognoso – ha proseguito la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino – Forlenza prevede di proporre alle rappresentanze dei medici di stipulare la stessa convenzione solo in caso di impossibilità oggettiva a fronteggiare le emergenze con personale interno e di allargare la platea degli ospedali a cui proporre la convenzione. La sostanza non cambia. Verranno arruolati esterni a costi proibitivi in spregio a una norma nazionale e ad una europea, al solo scopo di rimediare ai ritardi e alle negligenze della gestione De Luca. Stiamo preparando una diffida e segnalazioni al ministero e a tutti gli organi competenti per fermare l’ennesimo schiaffo alla sanità campana”. (Ren)