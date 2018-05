Napoli: Insurance and Finance day, domani giornata di studio alla “Parthenope” (2)

- Nell’ambito dell’“obiettivo nazionale” del potenziamento del capitale umano - all’attenzione del MIUR - e della crescita economica, l’Università “Parthenope” persegue iniziative di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni o imprese - per sviluppare in modo coordinato ed integrato attività didattiche, di formazione e ricerca su temi di rilievo per le imprese finanziarie bancarie e di assicurazione e la diffusione della cultura assicurativa e finanziaria. Sono in questa direzione le Convenzioni stipulate di recente con la Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF), con l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRISS CNR) e con l’Insurance Gold Brokers Srl (IGB). (Ren)