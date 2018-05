Governo: Bonafede (M5s), chiuso tavolo su contratto, ora testo a Di Maio-Salvini

- I lavori del tavolo sul contratto di governo è concluso. Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle Alfonso Bonafede al termine degli incontri. "Abbiamo concluso i lavori del tavolo sul contratto di governo - ha detto Bonafede - adesso il risultato di questo lavoro verrà sottoposto all'attenzione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini affinché possano confrontarsi su alcuni punti che vanno risolti. Serviranno ancora uno o due giorni". Il braccio destro di Luigi Di Maio ha proseguito: "I punti di convergenza sono stati tanti, alla fine il risultato del lavoro fatto in questi giorni è estremamente positivo, siamo orgogliosi e soddisfatti – ha aggiunto l'esponente pentastellato - perché in sei giorni siamo riusciti a portare avanti un lavoro enorme per un contratto di governo molto ambizioso". (Rin)