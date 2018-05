Napoli: domani gli assessori Clemente e Palmieri presentano all'Ippodromo di Agnano l'iniziativa "Lasciati guidare"

- Domani, giovedì 17 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l'Ippodromo di Agnano, si svolgerà l'iniziativa "Lasciati Guidare" organizzata dal comune di Napoli, promossa dall'Assessorato ai Giovani, dall'Assessorato all'Istruzione e su impulso delle associazioni di familiari di vittime della strada operanti sul territorio ed a livello nazionale, come l'Associazione XV Maggio 2011, nata dopo il tragico incidente di Via Petrarca nel quale persero la vita tre giovanissimi, Gianmaria De Gregorio, Gianluca Del Torto e Oliviero Russo e l'Associazione Forever Young in memoria di Mario Prisco vittima 17enne di un incidente stradale in Via P. Castellino nel 2011. Ci sarà inoltre la partecipazione di Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale, Ministero delle Infrastrutture, Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, Polizia Locale, Polstrada, Guardia di Finanza, Ippodromo di Agnano, Fondazione Ania, Aci, Vodafone, Radio Marte, Università Federico II, l'Associazione Meridiani, Fiab Napoli e l'Associazione Etesia. L'evento, al quale saranno presenti oltre agli assessori ai giovani ed alla scuola Alessandra Clemente ed Annamaria Palmieri, i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città Metropolitana di Napoli è nato, anche a seguito del lavoro del tavolo sulla sicurezza stradale, per sensibilizzare alla conoscenza e prevenzione dell'incidentistica stradale e della guida sicura, e prevede stand informativi delle Forze dell'Ordine, la presentazione di progetti istituzionali sul tema, la simulazione di incidenti stradali con stuntman professionisti e la testimonianza dei familiari delle vittime della strada. Molti giovani riceveranno lezioni teoriche e pratiche da istruttori professionisti, sull'uso del casco e delle protezioni e sulla guida su due ruote, nell'ambito dell'iniziativa Ania Campus. L'Ippodromo sarà raggiungibile anche grazie al potenziamento della linea bus urbana 502, con partenza da Campi Flegrei, che avrà frequenza di circa 15 minuti, dalle ore 08:00 e sino alle ore 14:00. (Ren)