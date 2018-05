Napoli: il 22 maggio al Teatro Mercadante l'apertura del Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2018

- Promosso per il quarto anno consecutivo dal Teatro Stabile di Napoli–Teatro Nazionale, con il patrocinio dell’Agis, prende il via l’edizione 2018 del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, l’ambito riconoscimento teatrale nato nel 2003 su iniziativa del regista Luca De Fusco e del critico teatrale Maurizio Giammusso. L’appuntamento di apertura dell’edizione 2018 del premio è previsto martedì 22 maggio alle 17.00 al Teatro Mercadante di Napoli, con la seduta pubblica della giuria di esperti per la selezione delle terne finaliste delle 13 categorie del Premio, alla presenza di attori, registi, operatori, addetti ai lavori e spettatori. Presieduta da Gianni Letta la giuria è composta da Rosita Marchese (Vicepresidente C.d.A. Teatro Stabile di Napoli), Giulio Baffi (critico la Repubblica Napoli), Donatella Cataldi (giornalista Tg3-Chiediscena), Fabrizio Coscia (critico Il Mattino), Emilia Costantini (critico Il Corriere della Sera), Masolino d’Amico (critico La Stampa), Maria Rosaria Gianni (capo redattore cultura Tg1), Enrico Groppali (critico Il Giornale), Katia Ippaso (critico Il Messaggero), Walter Le Moli, (regista e membro del C.d.A. Fondazione Teatro Due di Parma), Angelo Pastore (direttore Teatro Nazionale di Genova). La platea degli addetti ai lavori e del pubblico assisterà alle votazioni delle nomination libera di intervenire e di esprimere la propria idea circa le scelte proposte dai giurati. La seduta decreterà i nomi dei tre finalisti al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2018 nelle categorie: 1) Miglior spettacolo di prosa; 2) Miglior regia; 3) Miglior attore protagonista; 4) Migliore attrice protagonista; 5) Miglior attore non protagonista; 6) Migliore attrice non protagonista; 7) Miglior attore/attrice emergente; 8) Miglior interprete di monologo; 9) Miglior scenografo; 10) Miglior costumista; 11) Miglior autore di musica; 12) Miglior autore di novità italiana; 13) Miglior disegno luci. Le terne dei finalisti decretate dalla giuria di esperti nella seduta del 22 maggio passeranno successivamente al vaglio di una più ampia giuria composta da oltre 700 tra artisti e addetti ai lavori, chiamata a votare a scrutinio segreto i nomi dei vincitori dell’edizione 2018 del Premio. La serata ad inviti della cerimonia di premiazione Le Maschere del Teatro Italiano 2018 si terrà il 6 settembre alle 20.00, al Teatro Mercadante, come sempre condotta da Tullio Solenghi e trasmessa in diretta differita su Rai Uno. (Ren)