Aerospazio: Ciarambino (M5s), manca un piano di rilancio per il polo aerospaziale Leonardo (2)

- "La trasformazione della Joint Venture in normal company – ha sottolineato Ciarambino –determinerebbe un aggravio dei costi in natura fiscale di decine di milioni e potrebbe preludere a una eventuale operazione di cessione rispetto alla quale non abbiamo avuto rassicurazioni dall’azienda. E’ da tempo che attendiamo un piano industriale che contempli maggiori investimenti, che riporti nella Divisione Aerostrutture le produzioni a più alto valore aggiunto come le nacelles ed il falcon, e che soprattutto preveda nuovi prodotti per gli stabilimenti campani. Un progetto che preveda di investire nel prodotto il ricavato delle vendite future, così da garantire un miglioramento della qualità. E se da un lato un irresponsabile De Luca assiste passivo ad un possibile processo di smantellamento dell’aerospazio in Campania, come Movimento 5 stelle continueremo a impegnarci per il rilancio del comparto". "Il 6 giugno – ha concluso la consigliera regionale - accogliendo l’invito dell’azienda, presenzierò alla cerimonia di consegna della 1500esima fusoliera dell’Atr e sarà l’occasione per sottolineare l’impegno di M5s a tutti i livelli istituzionali per dare supporto a un settore che deve continuare ad essere volano per lo sviluppo del territorio della nostra regione". (Ren)