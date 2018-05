Comunali: Diego Fusaro, ho accettato l'invito di Morano. Se diventerà sindaco sarò l'assessore alla cultura di Avellino

- "Ho raccolto l'invito del mio amico Ettore de Conciliis ed ho accettato la proposta del candidato sindaco Sabino Morano, e mi dichiaro quindi disponibile, in caso di vittoria di questo, a ricoprire l'ufficio di assessore alla cultura della città di Avellino". Lo ha annunciato in una nota il giovane filosofo Diego Fusaro, ricercatore dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e volto noto della televisione, che ha accettato l'offerta fattagli dal candidato sindaco di Avellino della coalizione di centrodestra Sabino Morano. "In questi anni, con la mia olimpica compostezza atarassico-epicurea, ho fatto infuriare Monti e Di Pietro, Librandi e Mughini, Adinolfi e Santanché, Cecchi Paone e Friedman. Adesso farò infuriare anche Ciriaco De Mita e Nicola Mancino, espressioni di un passato ormai sepolto dalla modernità, ma ancora al servizio di una causa antinazionale come quella del centrosinistra e del Partito Democratico", ha aggiunto. "Contro il pensiero unico, occorre oggi avere idee di sinistra e valori di destra. Idee di sinistra: lavoro, diritti sociali, senso sociale della comunità e del bonum commune, solidarietà antiutilitaristica. Valori di destra: Stato nazionale patriottico come fortilizio contro la privatizzazione liberista, famiglia contro l'atomizzazione individualistica della società, lealtà e onore contro l''impero dell'effimero' e la superficialità consumistica liberal-libertaria, spiritualità e apertura alla trascendenza come opposizione ragionata al monoteismo idolatrico del mercato e all'ateismo nichilistico della forma merce. Poco importa se a destra diranno che siamo comunisti e a sinistra che siamo fascisti. È il prezzo da pagare per chi abbia il coraggio di procedere controcorrente, consapevole che il vecchio sta morendo e il nuovo fatica a nascere. Faremo di Avellino una nuova Atene, partiremo dalla città simbolo del vecchio per creare qualcosa di nuovo, anzi di antico", ha concluso Fusaro. (Ren)