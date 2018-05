Napoli: per i Verdi box piazza degli artisti e’ un'opera inutile e invasiva

- "Siamo solidali con quanti protestano contro la realizzazione dei box interrati in piazza degli artisti anche se, chiaramente, non condividiamo in alcun modo la forma della protesta perché non è giusto bloccare una città e men che mai danneggiare cassonetti e arredi urbani". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale Marco Gaudini, per i quali "siamo di fronte a un'opera inutile che è stata pensata in anni in cui c'era un'idea diversa del Vomero e della viabilità e che oggi, con la presenza di sette uscite della metropolitana nell'area collinare, appare davvero inutile". "Ci rendiamo conto che ci sono sentenze del Tar e diversi gradi di giudizio che autorizzano l'avvio dei lavori, ma bisogna anche rendersi conto che, nel frattempo, da quando sono state fatte le richieste, sono passati decenni e la situazione appare totalmente diversa rispetto ad allora" hanno aggiunto i Verdi per i quali "è importante che l'Amministrazione comunale faccia di tutto per impedire il prosieguo dei lavori e, per il momento, sarebbe opportuno una sospensione immediata anche per non scaldare ulteriormente gli animi che sono già particolarmente accesi".(Ren)