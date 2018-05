Napoli: Borrelli (Verdi), a San Sebatiano la Festa del pane per combattere l'obesità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno tre giorni nel corso dei quali ci confronteremo sull'importanza del pane come alimento irrinunciabile, ma anche come simbolo identitario e culturale di un territorio, quello vesuviano, che deve riscoprire le sue tradizioni e farne un'occasione di sviluppo". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, partecipando alla conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Festa del pane vesuviano che si terrà a San Sebastiano al Vesuvio dal 17 al 19 maggio. "Nei tre giorni della festa, che ospiteranno incontri, dibattiti e degustazioni, continuerà la raccolta di firme per il riconoscimento della lavorazione del pane dell'area vesuviana nel patrimonio immateriale dell'Unesco e saranno sensibilizzati quanti parteciperanno a scegliere una dieta equilibrata contro l'obesità" ha aggiunto Borrelli assieme a Mimmo Filosa Presidente dell'Unipan ricordando che "sabato ci sarà la distribuzione gratuita di merende sane e genuine fatte con pane, olio e pomodori, tutto rigorosamente prodotto nell'area vesuviana e quindi a km 0. Un progetto per spingere le famiglie a mangiare meglio e combattere l'obesità di cui la Campania ha un triste primato che incide profondamente anche sui costi della Sanità". (segue) (Ren)