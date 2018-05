Napoli: reggiseni imbottiti di cocaina scoperti dalla polizia, sequestro da 700mila euro

- Da una stima e' emerso che nei 500 pezzi di stoffa ricavati dai 10 abiti da donna e dai 42 corpetti di merletto sequestrati a Giugliano c'erano circa 5 chilogrammi di cocaina con elevatissimo grado di purezza che, opportunamente 'tagliata', avrebbe consentito un guadagno stimato in circa 700mila euro. I trafficanti di sostanze droga si servivano di un locale condominiale adibito a deposito, dove avevano stoccato abiti da donna e corpetti nei cui reggiseni c'era stoffa per l'imbottitura imbevuta di cocaina, pronta per essere consegnata a un laboratorio per il trattamento. Questo s’ stato individuato in un'abitazione di Marano di Napoli dove la cocaina veniva estratta dai vestiti. Qui sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli due incensurati, un italiano e un peruviano, ritenuti i chimici della banda.(Ren)