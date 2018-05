Napoli: Insurance and Finance day, domani giornata di studio alla “Parthenope”

- L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ha organizzato in collaborazione con la società di brokeraggio assicurativo IGB - Insurance Gold Broker - e l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR) un Insurance and Finance day, che si terrà a Napoli il 17 maggio (Palazzo Pacanowski - Via Generale Parisi, 13, ore 10:30 - aula 8 piano 1), sul tema della cultura assicurativa e finanziaria nella formazione universitaria. È tema rilevante per l’Università “Parthenope” che ha progettato due corsi di studio sui temi della Assicurazione e delle Scienze attuariali e finanziarie, attivi dall’a.a 2017/18: Corso di laurea in Statistica e Informatica per l’Azienda, la Finanza e le Assicurazioni (Classe L-41); Corso di laurea magistrale in Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e Finanziarie (Classe LM-83). (segue) (Ren)