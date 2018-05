Calcio: cori anti-Napoli durante la partita con la Sampdoria, multa di 20mila euro

- Il giudice sportivo, sulla base del referto dell'arbitro che aveva sospeso la gara per tre minuti, ha stabilito la pena da comminare alla squadra che ospitava l’incontro. Ventimila euro di multa e diffida per la Sampdoria, i cui tifosi si sono resi domenica sera responsabili di cori denigratori nei confronti dei tifosi del Napoli. "La sanzione e' stata attenuata - fa sapere la Lega di A - visto anche l'intervento personale e diretto del presidente della Sampdoria al fine di far cessare definitivamente i cori denigratori".(Ren)