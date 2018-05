Campania: Gigi Casciello (FI), preoccupazione la situazione del Consorzio di Bonifica di Sarno (2)

- “E la situazione – ha aggiunto il deputato azzurro – non è migliore per i dipendenti del Consorzio, come denunciato dagli stessi sindacati, costretti a lavorare in condizioni a dir poco disastrose e pericolose, senza attrezzature e con numerosi stipendi in arretrato, mentre il Commissario vede nella riduzione dei contratti e nei pre-pensionamenti l'unica salvezza per le casse dell'Ente, senza ridurre invece compensi per dirigenti e Commissario stesso». «Ancora peggio va, poi, per i cittadini, che pagano utenze anche salate e in forte aumento, senza avere però adeguate risposte in termini di bonifica e di salvaguardia del territorio: l'attuale gestione, vicina al Presidente della Regione, non solo non paga i contributi consortili arretrati per gli scarichi nei canali, ma non elimina gli scarichi abusivi, già censiti dal precedente commissario, non si occupa di efficientare i consumi energetici delle costosissime stazioni di sollevamento dei pozzi e per l'irrigazione, non provvede a regolarizzare nemmeno i nuovi utenti”. (Ren)