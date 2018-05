Comunali: domani la presentazione della lista del Partito Socialista a Pontecagnano (Sa)

- Domani (giovedì 17 maggio), alle ore 19.30, presso la sede del Partito Socialista di Pontecagnano (via Marconi, 30), in provincia di Salerno, ci sarà la presentazione dei sedici candidati della lista “Insieme con Lanzara sindaco” che alle prossime elezioni comunali sostiene il candidato a sindaco del centro sinistra Giuseppe Lanzara. Ancora una volta il Partito Socialista ha puntato su un gruppo di donne e uomini eterogeneo per età ed esperienza personale e professionale. All’incontro interverranno Marco Venetucci, coordinatore della lista “Insieme con Lanzara Sindaco”; Silvano del Duca, segretario provinciale del Partito Socialista di Salerno; Giuseppe Lanzara, candidato a sindaco, ed Enzo Maraio, consigliere regionale dei socialisti. (Ren)