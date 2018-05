Imprese: al via il Premio Eccellenza Italiana

- Sono aperte le candidature alla quinta edizione del Premio Eccellenza Italiana che si svolgerà a Washington Dc il prossimo 13 ottobre, e sono già partiti i primi inviti a presentarsi al Senato come candidati nominati dalla giuria presieduta da George G. Lombardi; il famoso italoamericano vicino in Trump Tower e socio con Donald Trump, del prestigioso club di Mar-a-Lago in Florida. Al Senato nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro il 17 maggio alle ore 15:00 Lombardi sarà in compagnia di numerose personalità del Premio, amici e comitato, in primis Santo Versace che ne è stato il past-President; è prevista la presenza di Gianni Letta, nonché confermati Salvo Iavarone presidente Asmef e del marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, la cui famiglia celebra mille anni. Il Premio nasce dall'idea del giornalista economico Massimo Lucidi, che ha annunciato le novità della quinta edizione: grande attenzione al sociale e raccordo con le più importanti vetrine di eccellenza che di fatto rappresentano il meglio dell'Italia nel mondo, come Sanremo, Venezia, ma anche Capri. (Ren)