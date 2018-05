Sanita': l'asl Napoli 2 Nord lancia la campagna contro la violenza sugli operatori sanitari

- Sono stati circa 25 gli episodi di violenza fisica su medici, infermieri e operatori sociosanitari registrati negli ultimi dodici mesi presso i quattro Pronto Soccorso dell'Asl Napoli 2 Nord: Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore, Ischia. Per far fronte a questi episodi la Direzione Aziendale è intervenuta in più occasioni, dotando tutte le strutture di impianti interni di videosorveglianza, potenziando la vigilanza privata e revisionando percorsi organizzativi. Inoltre, è diventata prassi dell'Asl denunciare sempre alle autorità giudiziarie le violenze subite dai propri operatori, ponendosi al fianco delle vittime e richiedendo agli organismi chiamati a governare la sicurezza sul territorio una maggiore attenzione su tali episodi. Purtroppo, in alcuni casi tali misure non hanno trovato la necessaria sensibilità istituzionale. In questo contesto prende il via in queste ore la campagna contro la violenza sugli operatori "Aiutaci ad aiutarti" che avrà per protagonisti gli operatori dei Pronto Soccorso. Nelle sale di attesa dei reparti di prima emergenza saranno affissi pannelli con immagini degli operatori della struttura e l'indicazione di ruolo, tipo di formazione e anni di esperienza che ciascuno ha maturato. (segue) (Ren)