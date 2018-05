Sanita': l'asl Napoli 2 Nord lancia la campagna contro la violenza sugli operatori sanitari (2)

- "Abbiamo necessità di far capire ai cittadini che i nostri operatori sono professionisti formati, qualificati e con grande esperienza nell'ambito dell'assistenza in emergenza - ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, Antonio d'Amore -. Inoltre, vogliamo comunicare quanto sia difficile per un Medico, un Infermiere, un Operatore Sanitario prendersi cura dei pazienti se si subisce continuamente aggressioni verbali o fisiche. Parallelamente a questa nuova campagna di comunicazione stiamo sperimentando modalità organizzative nuove, capaci di intervenire sugli aspetti più critici". Il Pronto Soccorso dell'Asl Napoli 2 Nord nel 2017 hanno fatto registrare complessivamente oltre 180.000 accessi. Tra le misure messe in atto dall'ASL per ridurre il livello di aggressività dei cittadini vi è anche la presenza di uno psicologo in alcuni Pronto Soccorso. Tale figura ha il compito di facilitare la relazione tra i pazienti e i sanitari e di supportare il personale sanitario in servizio. (Ren)