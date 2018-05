Caserta: sequestrato ex hotel in stato di degrado, era diventato ricovero per senza fissa dimora

Roma, 15 mag 13:48 - (Agenzia Nova) - Questa mattina, i carabinieri del Comando Stazione di Casagiove, nel casertano, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell'edifìcio noto come ex Hotel Houston, emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura, per i reati di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il sequestro dell'area è stato eseguito al termine delle operazioni di sgombero dell'area, all'interno della quale sono stati trovati diversi soggetti extracomunitari senza fissa dimora e due nuclei familiari di nazionalità romena che, approfittando dello stato di abbandono della struttura, vi avevano trovato ricovero incuranti del pericolo per la propria incolumità. Il provvedimento è stato adottato all'esito degli accertamenti delegati ai carabinieri di Casagiove, con il supporto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, essendo stato accertato lo stato di degrado dell'intera struttura alberghiera, composta da un corpo di fabbrica con sette piani fuori terra e due piani interrati, un corpo di fabbrica con due fuori terra e un piano interrato, una piscina con annessi spogliatoi, una cabina di trasformazione, locali servizio, quattro campi da tennis ed aree scoperte. (segue) (Ren)