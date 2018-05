Napoli: blitz dei carabinieri a Secondigliano. Rinvenuti e sequestrati soldi, armi e droga

- Perquisizioni a Secondigliano, quartiere dell'area nord di Napoli, da parte dei carabinieri dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali di Napoli e Caserta. In casa di un 25enne del posto i militari hanno sequestrato 29.600 euro nascosti nel letto a cassettone. In casa e nel garage di un 52enne ai domiciliari nella stessa strada, invece, sono stati rinvenuti 21.500 euro, un apparecchio conta banconote e una macchina per il sottovuoto. La perquisizione è stata poi estesa in aree vicine alla strada in cui vivono i soggetti: nella condotta metallica collocata sotto al cavalcavia dell’asse mediano nel tratto Piscinola–Miano erano state nascoste una semiautomatica, 2 pistole a tamburo con matricola punzonata, 7 chili di hashish, stampi di metallo per marchiare i panetti, 60 grammi di cocaina, 390 di mannite, 200 cartucce di vario calibro, un giubbotto antiproiettile, 2 coltelli da sub, un coltellino e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti. (Ren)