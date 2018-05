Napoli: giovedi’ all'Ippodromo di Agnano l'iniziativa "Lasciati Guidare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 17 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l'Ippodromo di Agnano, si svolgerà l'iniziativa "Lasciati Guidare" organizzata dal Comune di Napoli, promossa dall'Assessorato ai Giovani, dall'Assessorato all'Istruzione e su impulso delle associazioni di familiari di vittime della strada operanti sul territorio ed a livello nazionale, come l'Associazione XV Maggio 2011, nata dopo il tragico incidente di Via Petrarca nel quale persero la vita tre giovanissimi, Gianmaria De Gregorio, Gianluca Del Torto e Oliviero Russo e l'Associazione Forever Young in memoria di Mario Prisco vittima 17enne di un incidente stradale in Via P. Castellino nel 2011. Ci sarà inoltre la partecipazione di Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale, Ministero delle Infrastrutture, Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, Polizia Locale, Polstrada, Guardia di Finanza, Ippodromo di Agnano, Fondazione Ania, Aci, Vodafone, Radio Marte, Università Federico II, l'Associazione Meridiani, Fiab Napoli e l'Associazione Etesia. (segue) (Ren)