Napoli: restituito alla città e alla comunità il Castello dei Conti di Acerra

- Dopo l'ultimazione ed il collaudo dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione, sarà restituito alla città e alla comunità cittadina il Castello dei Conti di Acerra, riportato al meritato splendore, ampliato nei servizi e negli ambienti e con una nuova organizzazione.“La città non ha potuto godere di questo bene – ha detto il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri -, nel corso di questi mesi, a causa dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione, ora il Castello dei Conti di Acerra sarà restituito alla sua naturale vocazione: sarà il fulcro degli eventi culturali in città, ci sono anche nuovi spazi per creare relazioni”. Potenziati i collegamenti con Piazza Castello e Piazzale Renella e con il nuovo sottotetto, così da riscoprire spazi inediti e ricchi di fascino, ristrutturati e resi di nuovo fruibili per la comunità locale e per il territorio. Il sottotetto è stato riqualificato, recuperando le antiche capriate in legno, valorizzando la vocazione culturale già esistente, ampliando gli spazi destinati a punto di incontro e scambio, con sala d'ascolto, sala registrazione e mediateca. In generale, l'intervento di riqualificazione ha inteso migliorare la fruibilità e la qualità architettonica degli spazi esterni ed interni oggetto di ristrutturazione, migliorando le relazioni tra le diverse parti che definiscono, nel loro insieme, i caratteri autentici dell'area in questione.(Ren)