Napoli: martedì 22 maggio convegno di Srm su filiere produttive, Industria 4.0 e circular economy

- Le filiere produttive - Alimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, Aerospazio, Farmaceutica - come fulcro di forti interdipendenze tra Nord e Sud e driver di crescita del Made in Italy nel mondo. Se ne discuterà martedì 22 maggio al convegno di presentazione della nuova ricerca di Srm. I lavori saranno aperti da Maurizio Barracco, presidente del Banco di Napoli. I risultati della ricerca saranno presentati dal Direttore di Srm, Massimo Deandreis e da Salvio Capasso, Responsabile dell’area di ricerca “Economia delle Imprese” di Srm. Seguirà la tavola rotonda introdotta e moderata dal direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido. Interverranno: Antonio Caraviello, Ceo Sophia High Tech, Gennaro Chianese, Product Manager Original Birth, Luigi Iavarone, Amministratore IWT-Iavarone Wood Technology, Dario Gallina, Presidente Unione Industriale Torino, e Ambrogio Prezioso, Presidente Unione Industriali Napoli. Le conclusioni saranno tenute dall’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore. Il volume sarà distribuito ai partecipanti fino ad esaurimento copie. L'ingresso presso la Sala delle Assemblee del Banco di Napoli sarà consentito dalle ore 10. Per motivi organizzativi e di sicurezza è necessario comunicare la propria adesione compilando il form online. (Ren)